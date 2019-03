A Cuira han var 150 persunas fatg ina demo cun velo. Sco la Polizia da la citad ha orientà, n'hai dà nagins incaps. A Lucerna han pli che 1’000 giuvnas e giuvens demonstrà per ina meglra protecziun dal clima, a Losanna radund 10’000.

Ils giuvens demonstreschan a Cuira per il clima.

Radund 150 persunas èn sa participadas a la demonstraziun per il clima a Cuira. Ils demonstrants n'èn dentant betg marschads sco usità a pe tras la citad. Per far attent a la problematica èn ils giuvens charrads cun lur velos tras Cuira.

Demonstraziuns en l'entira Svizra

Sin via enstagl en scola – a Losanna han millis da giuvenils fatg quai. «Senza in planet vegnin nus a vesair ora tups» ha in placat mussà, ed ensemen han ils giuvenils clamà «Nus essan pli chauds, pli chauds ch’il clima». La polizia da Losanna ha dumbrà var 10’000 participants.

A Turitg han ils organisaturs da la chauma dal clima annunzià 12’000 demonstrants, ed a Berna èn era plirs millis sa participads a la chauma dal clima. Ina maschaida da glieud giuvna e persunas pli attempadas èn idas a Lucerna sin via. In da lur slogans era «Klimaschutz – Gopfridstutz».

Era en auters pajais europeics

Sin l'entir mund han tschientmillis da giuvenils puspè demonstrà, per che la politica dal clima sa midia pli spert. Da Roma fin a Warschau, da Londra fin a Vienna – hai dà las demonstraziuns sut il motto «Fridays For Future». Annunziadas èn stadas passa 2'000 occurrenzas en passa 120 pajais.

