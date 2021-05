En l’industria alimentara è il colurant E171 in'impurtanta substanza per dar ad ina pluna products ina surfatscha traglischanta u ina colur alva intensiva. Dapi in temp èn divers perscrutaders da l’opiniun che quella substanza è malsanadaivla. Ussa vegn ella scumandada en Svizra.

En Frantscha datti gia il scumond dal colurant E171. En Svizra bainbaud era. L’uffizi europeic per segirtad alimentara (EFSA) ha dacurt publitgà in rapport che mussa che las particlas da nano da titandioxid pon, cun consumar ina tscherta quantitad, chaschunar inflammaziuns cronicas da la beglia ed en il mender cas era cancer. Uschia suondan els a la supposiziun ch’è gia vegnida fatga da divers perscrutaders en il passà.

Betg in motiv per panica

Mark Stauber da l’Uffizi federal per segirtad alimentara e fatgs veterinars (BLV) ha declerà envers il magazin da consuments «Espresso» da SRF ch’i saja da prender mesiras per garantir vinavant la sanadad dals consuments. Sin fundament da las pli novas scuvertas scientificas saja vegnì examinà sch’i dettia in basegn da reagir. Quai saja stà il cas. Dentant na stoppian ins ussa betg dismetter tut ils products che cuntegnan titandioxid. Ins haja ussa simplamain tscherts segns da dumonda tar quella substanza uschia ch’i saja meglier da scumandar ella.

Ord las curunas da las stizuns

Enfin che tut las victualias cun titandioxid èn eliminadas da las stizuns cuzzia anc in temp. Emprim èsi da crear la basa legala. La finamira saja tuttina d’avair naginas victualias che cuntegn titandioxid enfin la fin da l’onn.