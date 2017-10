Il countdown per ils tschains d'aua – las posiziuns

Uss vegn serrada la spina d'aua, o meglier ditg, davent da quest venderdi na po nagin pli reclamar uffizialmain pertutgond ils tschains d’aua: Oz va a fin la consultaziun da la lescha. Gia uss sa mussa: Perencletg cun la proposta dal Cussegl federal na para nagin dad esser.

La basa da la proposta dal Cussegl federal: El vul sbassar ils tschains d'aua dad oz maximalmain 110 francs sin 80 francs. Quai duai capitar en ina fasa tranter il 2020 ed il 2022. Suenter duain ils tschains d’aua vegnir calculads cun in model flexibel.

La fasa da consultaziun è finida ed ina chaussa para dad esser clera gia uss: Propi intgantà da la proposta dal Cussegl federal n'è nagin. Gronda critica vegn en prima lingia dals chantuns da muntogna.

Il Grischun refusa la reducziun dals tschains d'aua

En ina communicaziun a las medias conferma la regenza il venderdi sia posiziun clera cunter la reducziun generala dal tschains d'aua:

« La regenza refusa la reducziun dal tschains d'aua. » regenza grischuna

Per la regenza Grischuna «n'è la proposta dal Cussegl federal motivabla ni objectivamain ni politicamain» scriva ella. Ensemen cun las vischnancas grischunas sa defendia la regenza cunter in tal sbassament.

Parlament chantunal cun «100 a 0 vuschs (!)» da medem avis

La regenza finescha sia posiziun uffiziala a la Confederaziun cun scriver, ch'il Cussegl grond dal Grischun haja sa solidarisà en la sessiun d'avust cun «100 a 0 vuschs (!)» cleramain cun la regenza.

Il chantun Grischun survegn oz 124 milliuns francs sur ils fits d'ova. Cun la proposta dal cussegl federal survegnis il Grischun anc radund 90 milliuns francs.

Dentant: Betg be il chantun Grischun, er tut las vischnancas ed ils chantuns muntagnards refusan la proposta. La Conferenza dals chantuns alpins (RKGK) sco er la cuminanza d’interess da las vischnancas da concessiun crititgeschan fermamain il sbassament dals fits d’aua. Els teman che quai saja be il cumenzament dad ulteriurs sbassaments.

Els sajan er pronts da far in referendum di Not Carl, il president da la cuminanza d'interess da las vischnancas da concessiun grischunas. Tenor el veglian ils chantuns da domicil dals concerns d'electricitad sa sanar sin cust dals chantuns da muntogna.

Concerns d’electricitad profitassian

Il midament da la lescha vegniss encunter als concerns d'electricitad. Quels stuessan numnadamain pajar pli pauc per la forza idraulica. Però dal tut cuntent n'èn er quels betg.

Ils concerns vulan sbassar ils tschains d’aua anc pli fitg cun quai che la forza idraulica na rendia betg. Cifras concretas pertutgant la rendita da la forza idraulica na vulan els dentant betg publitgar – e perquai vegnan ils concerns crititgads da tut las varts.

Critica da la dretga e la sanestra

Ils socialdemocrats crititgeschan quest sa cuntegnair dals concerns fermamain: Els èn persvadids, che l’energia da la forza idraulica vaglia bler dapli che quai ch'ils concerns pretendan. Ils sanesters renfatschan als concerns d’electricitad da vulair finanziar la forza atomara sin donn e cust da la forza d’aua, perquai che las ovras atomaras na rendian betg pli tant sco quai ch'ellas stuessian.

Er la PCD è cunter in sbassament: L'emprim stoppia esser cler cun tge nov model da martgà ch'ils avantatgs da la forza idraulica vegnian remunerads, scriva la PCD grischuna. I na dastgia betg esser, ch'ils chantuns muntagnards hajan da pajar il pretsch per regulaziuns statalas che mainian ad ina concurrenza betg eguala, crititgescha la PCD.

La PPS vul trametter enavos la proposta al Cussegl federal. Betg perquai ch'ella è encunter, ma perquai che la proposta haja massa blers adversaris. La PPS numnadamain saja per sbassar e flexibilisar ils tschains d’aua minimalmain.

Soluziun flexibla sco alternativa a la proposta federala

L'economia vesa la soluziun en in model da calculaziun flexibel per ils fits d’aua. La politica, la PLD, sco er organisaziuns economicas sco l’economiesuisse sustegnissan in tal model senza sbassament dals tschains d'aua.

La regulaziun actuala vala anc fin la fin dal 2019. Fin lura èsi da chattar ina soluziun.

