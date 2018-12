Dudesch onns è Doris Leuthard stada commembra dal Cussegl federal. Ils 31 da december vegn Doris Leuthard a surdar la clav da ses biro en il Departament federal d'ambient, traffic, energia e communicaziun a sia successura Simonetta Sommaruga.

A chaschun dad ina sentupada cun las schurnalistas ed ils schurnalists da la Chasa federala ha la magistrata partenta guardà enavos sin ses temp en la regenza ed ha dà pled e fatg.

Legenda: Ha era accentuà la rolla impurtanta da las medias per il prosperar da la democrazia. CF Doris Leuthard a chaschun da ses inscunter cun las schurnalistas ed ils schurnalists da la Chasa federala. RTR, Adrian Camartin

I dovri adina ina buna maschaida, di Leuthard. Far politica pragmatica, era mintgatant esser dira e betg dar suenter. Ma lura era pudair mussar ina vart umana. Ad ella haja il rir adina gidà tar negoziaziuns u temas difficils. U cura ch’in uffizi aveva in problem. Lura na possian ins betg mo savilar. «Ins sto era empruvar da calmar e da motivar.»

Futur anc betg decidì

Plans per il temp suenter la funcziun sco cussegliera federala n’haja ella anc nagins. Ella haja bain survegnì inqual proposta, inqual dumonda sch'ella na veglia betg s'engaschar per ina u l'autra chaussa. Decidì n’haja ella dentant anc betg. Pli concrets èn ils plans per las vacanzas che spetgian ussa. Ma tradir na vul ella nagut. Ella reagescha sco savens cun in surrir sin la dumonda dad ina schurnalista.

RR actualitad 17:00