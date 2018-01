Svizra - Il Cussegl federal refusa duas iniziativas

L’iniziativa «Dretg svizzer enstagl da derschaders esters» maina a malsegirezza giuridica e faschess donn a l'economia, quai l’argument dal Cussegl federal. El propona da refusar a l’iniziativa per l’auto-determinaziun da la PPS. Ed era «l'iniziativa per in daner real» vegn refusada.