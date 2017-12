Il Cussegl federal sa moventa per l'emprima giada

Per l'emprima giada insumma sa mussa il Cussegl federal sin il maletg tradiziunal betg da maniera statica ma animada – pli concret: en in'animaziun.

La fotografia tradiziunala saja vegnida transmidada uschia per l'emprima giada en in maletg muventà per las medias digitalas, citescha l'agentura da novitads svizra SDA la communicaziun dal Cussegl federal.

L'animaziun è vegnida creada tenor il concept «Bundesart» ch'il president da la Confederaziun e minister da cultura Alain Berset ha dà en incumbensa. Ils artists èn oriunds dal chantun patria dad Alain Berset, da Fribourg.

Il maletg uffizial duai dentant er vegnir stampà e quai en 55'000 exemplars. A partir dals trais da schaner stat el a disposiziun en las loschas da la Chasa federala.