Il delinquent da Schaffusa è vinanavant sin la fugia

La polizia tschertga l'um en ils conturns da Schaffusa. In cumond d'arrest internaziunal è publitgà. L'um aveva blessà il glindesdi avantmezdi tschintg persunas cun ina resgia a motor. Ina persunas blessada fermamain è anc adina en l'ospital, però betg en privel da vita.

A Schaffusa ha in um attatgà pliras persunas cun ina resgia a... 0:30 min, sil punct dals 24.7.2017

L'um ch'a fatg ier l'attatga cun ina resgia a motor a Schaffusa è vinavant sin la fugia. La polizia tschertga l'um da 51 onns cun agid da chauns e cun meds tecnics, sco la polizia da Schaffusa scriva. In cumond d'arrest internaziunal saja era publitgà.

Ier avantmezdi aveva l'um attatgà tschintg persunas en ils biros da la cassa da malsauns CSS en la citad veglia da Schaffusa. Ina persuna era vegnida blessada grevamain, n'è dentant betg en privel da vita. Las ulteriuras 4 persunas ch'eran vegnidas blessadas han entant pudì bandunar l'ospital.

Il delinquent tschertgà è privlus

Il delinquent saja in um senza suttetg ch'hajà vivì il davos temp en guauds, ha la polizia da Schaffusa communitgà a la conferenza da medias da glindesdi las 16:00. L'um è 1.90 meter grond, ha in chau blut ed è d'appariziun maltarschinada. La polizia avertescha la populaziun da la citad e dal conturn da Schaffusa che l'um saja privlus. El pudess era esser fugì en Germania.

Il fugitiv è privlus

L'um da 51 onns haja problems psichics, ha la polizia infurmà. E duas giadas saja el stà sentenzià pervi da possess d'armas, en il chantun Berna ed en il chantun Lucerna. El vala sco privlus, e dasper la resgia a motor pudess el avair ulteriuras armas cun el. Pli che 100 policists sa stentan da chattar l'um.

Avant in temp è l'um stà annunzià en il Grischun, ha dentant lura puspè bandunà uffizialmain il chantun. La polizia ha entant chattà il VW Caddy alv cun numer grischun, che l'um ha probablamain duvrà per fugir.

L'attatga da glindesdi avantmezdi

L'um armà cun ina resgia a motor era entrà il glindesdi avantmezdi en in bajetg cun biros en la citad veglia da Schaffusa, annunzia la polizia chantunala da Schaffusa. Sia mira saja stada da far in'attatga en ils biros da la cassa da malsauns CSS che sa chattan en quest bajetg. Dus collavuraturs da la CSS èn vegnids blessads, almain in da quels grevamain.

Polizia: Biros da la cassa da malsauns èn stads en mira da l'um Procura publica: L'um è vegnì sentenzià duas giadas Polizia da Schaffusa spera sin agid da la populaziun Polizia: Biros da la cassa da malsauns èn stads en mira da l'um 0:19 min, dals 24.7.2017

Procura publica: L'um è vegnì sentenzià duas giadas 0:23 min, dals 24.7.2017

Polizia da Schaffusa spera sin agid da la populaziun 0:29 min, dals 24.7.2017

RR novitads 14:00