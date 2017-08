Il drama da las rentas

Oz, 14:02

Fabia Caduff

Grond è el vegnì annunzià: Il teater en furma d'in drama da la refurma da rentas dals adversaris da la refurma. Teaters u autras acziuns per gudagnar vuschs datti adina pli savens. Per ils ins in flop e per ils auters top.