La fin da quest zercladur lavuravan passa 317’000 cunfinaris en Svizra. Quai èn 0,4% dapli ch’il segund quartal dal 2017, sco l’Uffizi federal per statistica scriva. In pli pitschen augment avevi dà la davosa giada en l’emprim quartal dal 1999, cun in plus da 0,2%.

Genevra vinavant il hotspot

En la regiun dal Lai da Genevra che dumbra ils pli blers cunfinaris, hai anc dà in plus da 2% il segund quartal dal 2018. En cifras eran quai 119’000 cunfinaris. En il Tessin percunter è il dumber sa reducì per 2,9% la fin dal zercladur. 63’500 frontalieri han ins dumbrà là, bunamain 1’900 pli pauc ch’avant in onn.

