L'aura da Pasca n'è betg gist empermettenta. Daco betg puspè ir ina giada en il kino e mirar in film? «Peter Hase» raquinta l'istorgia da la lieur Peter ch'engola fritgs e legums en l'iert dal vischin. La fin datti in cumbat tranter lieurs ed umans.

Peter Hase cumbatta per legums, fritgs e cors.

Peter e sias soras trimellinas Flopsy, Mopsy e Wuschelpuschel vivan cun lur cusrin Benedict en ina tauna sut ina planta. Ils geniturs èn morts, uschia ston els mirar sezs, co vegnir tar nutriment. Il pli gugent van els tar il vischin McGregor ad engular fritgs e legums.

Cura ch’il McGregor vegl mora, surpiglia ses sutnev la chasa. E quel n’ha betg gugent las lieurs. El s’inamurescha dentant en la vischina Bea che charezza las lieurs. Uschia cumenza in cumbat zuppà, tranter las lieurs e McGregor per il curtin ed era per il cor da Bea.

Peter è passa 100 onns

Inventà, scrit e malegià il Peter ha Beatrix Potter l’onn 1902. Il cudesch è immediat daventà in success. Enfin oz è el vegnì translatà en 36 linguatgs.

Il film «Peter Hase» fa in spagat tranter l’istorgia che gioga en la Gronda Bretagna dad oz e las figuras ed il scharm dal cudesch classic.

Legenda: Beatrix Potter ha inventà, scrit e malegià il «Peter Rabbit» avant 116 onns. Keystone

Cuntraversa en ils Stadis Unids

En ina scena tiran las lieurs ampuaunas nairas sin McGregor, malgrà ch’ellas san ch’el è allergic. El ha dentant ina squitta cun adrenalin en il satg da las chautschas, uschia ch’el mitscha. Allergias alimentaras vegnian bagatellisadas, è stada la critica da geniturs en ils Stadis Unids. La fatschenta Sony è lura però schizunt sa perstgisada.

In film perfetg per Pasca

L’istorgia è per part previsibla, dentant vegn ella raquintada cun bler cor, cun sgnoccas per giuven e vegl e cun figuras ch’ins sto simplamain avair gugent, era sch’ellas fan magari sbagls e ston sa perstgisar.

