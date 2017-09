Il Gornergrat attira tants turists dal di sco anc mai

L'interpresa da viafier vallesana BVZ po nudar in nov record da passagiers per la destinaziun da Zermatt cun il Gornergrat. Anc mai èn tantas persunas viagiadas sin il Gornergrat sco ils emprims mais da quest onn.

Tut en tut han las viafiers Matterhorn-Gottard, Gornergrat e Glacier Express augmentà il gudogn per 63% sin 4,9 milliuns francs, hai num en la communicaziun.

Blers passagiers cun tickets pauschals

La viafier dal Gornergrat ha fatg in tschintgavel dapli gudogn cun 13,3 milliuns francs. Il Glacier Express in plus da 3,1% sin 4,7 milliuns francs. Qua è il dumber dals passagiers medemamain creschì marcantamain cun 15%. Cunquai che blers da quels èn però viagiads en gruppas cun tickets pauschals, n’è la svieuta betg creschida uschè fitg.

Per l’entir onn quinta la gruppa cun cifras sur quellas da l’onn passà. Quai malgrà bleras investiziuns. Il nov posiziunament dal Glacier Express, che cursescha sin la lingia da la Viafier retica e la Matterhorn-Gotthard-Bahn da San Murezzan a Zermatt, saja s’avanzà, uschia la gruppa.

RR novitads 11:00