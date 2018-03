Ins pudess bain spetgar, che la stagiun dals pollens cumenzia quest onn pli tard, cunquai che l’enviern sa tira a la lunga. Il cuntrari è dentant il cas: la stagiun dals pollens ha quest onn perfin cumenzà pli baud che uschiglio. Quai pervi da las temperaturas chaudas la fin da schaner.

Per il mument èn però paucs pollens en l’aria. Las plantas fan pervi dal fraid ina sort pausa. Vul dir, che las plantas ch’han gia cumenzà la stagiun produceschan per il mument damain pollens e che las plantas che cumenzassan per il mument la stagiun, vegnan pir a flurir in pau pli tard.

Naginas influenzas a lunga vista

A lunga vista vegn il lung e dir enviern però betg ad influenzar la stagiun dals pollens. Pertge la concentraziun dals pollens en l’aria dependa da la situaziun da l’aura actuala. Perquai na po l’experta da pollens dal center d’allergias aha, Sonja Hartmann, er betg far grondas prognosas per la stagiun che vegn. Ina stagiun pli miaivla che uschiglio saja dentant betg da spetgar.

