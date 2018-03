La Posta duai far pli transparent ses criteris per planisar la rait da filialas da La Posta.

Il parlament svizzer n'è betg cuntent cun la Posta. Il Cussegl naziunal pretenda cun ina moziun che La Posta rendia pli transparent ses criteris per planisar sia rait da filialas – pia era per serrar filialas. Ussa ha il Cussegl da chantuns da tractar la moziun.

Tenor la moziun duai il Cussegl federal pretender in concept da La Posta. In concept cun novs criteris per il service public – quai cun resguardar fatgs regiunals. Il Cussegl naziunal ha decidì per la moziun cun 168 encunter 12 vuschs.

