Il pesch dal 2018: l'anguilla

L'associaziun da pestga svizra ha curunà l'anguilla sco pesch da l'onn 2018. Per evitar che las anguillas moran or pretenda l'associaziun flums senza barierras.

Il pesch da l'onn 2018, l'anguilla, era enfin tar l'industrialisaziun in dals peschs ils pli derasads en Svizra. Suenter èn il Rain, il Rodan ed il Ticino vegnids utilisads per forza idraulica. Quai è stà la fin per ils anguillas. Ussa stat il pesch 2018 sin la glista cotschna e dapi il 2007 è la pestga limitada ni scumandada.

Per salvar il pesch vul l'associaziun da pestga dar liber lur «vias da viandar en l'aua» – cun flums senza barrieras.

l'anguilla – in viandant

Da las 15 famiglias cun 800 sorts vivan tscherts en auas territorialas ed auters fan viadis da passa 100 kilometers en flums ed auals. Er las anguillas Svizras han fatg in lung viadi. En la veglidetgna da 4 enfin 6 onns cuntanschan els la Svizra.

