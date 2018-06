Igl è tut pront per realisar ina part da l'iniziativa, che vul restrenscher l'immigraziun da massa. Quai ha infurmà il mardi il Secretariat da stadi per l'economia SECO ensemen cun ils uffizis da lavur chantunals.

Il RAV è pront per restrenscher l'immigraziun da massa

Davent dal 1. da fanadur ston firmas annunziar a l’intermediaziun da lavur publica (RAV) plazzas libras da tut las professiuns cun ina quota da dischoccupaziun dad almain 8%. Davent da l’onn 2020 duess la limita vegnir sbassada dad 8 sin 5%. Cun quai duessan indigenas ed indigens avair in avantatg sin il martgà da lavur. Uschia èn las plazzas durant 5 dis visiblas sin la pagina d'internet arbeit.swiss be per persunas annunziadas al RAV.

Avant dus onns aveva il parlament federal decis quella mesira, per realisar l’iniziativa da l’immigraziun da massa ch'il pievel ha acceptà a l'urna il 2014.

