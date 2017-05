Il risico d'ina scufla immobigliara resta auts en Svizra

L'index d'immobiglias da la banca gronda UBS è s'augmentà levamain l'emprim quartal da quest onn sin bun 1,4 puncts. A partir d'ina valur da 2 puncts discurran ils experts d'ina scufla immobigliara.

Entant ch'ils pretschs per chasas da proprietad sajan creschids levamain sajan las pajas ed ils tschains da locaziun restads stabils, argumentescha l’UBS la situaziun malsegira per il martgà d’immobiglias.

Bleras dumondas da construcziun

Las bleras dumondas da construcziun laschian far la conclusiun che l’activitad da construcziun resta era quest onn auta. Uschia quintan ils experts da l’UBS che cunzunt las dumondas suenter abitaziuns novas vegn ad esser pli bassa che la purschida. Uschia ch’ils tschains da locaziun pudessan crudar. Las dumondas suenter credits per ina chasa proprietaria hajan da far cun ils tschains fitg bass, scriva ils experts da l’UBS.

