Cun contractar da nov il pretsch da sal pudess l'Uffizi federal da vias spargnar in fin dus milliuns francs per onn. Quai stima la Controlla federala da finanzas. L'interpresa Salinas svizras SA è en il possess dals chantuns. Ella ha ina posiziun da monopol per vender, importar e far commerzi cun sal.

Ils pretschs giaschian per duas fin quatter giadas sur ils pretschs en ils pajais vischins. Quai scriva la controlla da finanzas. Ils auts gudogns da las salinas inditgeschian, ch'il sal vegnia vendì memia char.

L'argument che la qualitad dal da l'exteriur saja manglusa, na lascha la Controlla federala da finanzas betg valair. Ella punctuescha che la Germania e l'Austria lavurian cun questa qualitad dal sal.

En sia communicaziun scriva la controlla federala dentant er che la situaziun da monopol saja motivada politicamain. Quest monopol garanteschia ch'avunda sal stettia a disposiziun per las vias naziunalas.

