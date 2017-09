Il vi e nà tar las franschisas cuntinuescha

Tgi che ha in’assicuranza da malsauns cun ina franschisa da passa 300 francs, duai pir puspè pudair sbassar quella suenter trais onns. La cumissiun da sanadad dal Cussegl naziunal ha tramess en consultaziun ina midada da lescha correspundenta.

Uschia veglian ins rinforzar il patratg da solidaritad e promover l’atgna responsabladad, hai num en ina communicaziun. Da midar l’assicuranza da malsauns fiss vinavant pussaivel, sch’il nov assicurader porscha la medema franschisa. Furmas d’assicuranza sco models dal medi da chasa na fissan betg pertutgadas da questa nova regulaziun.

Berset: Franschisas autas duain daventar main attractivas

Las cumissiun dad omaduas chombras ed il minister da sanadad Alain Berset cumbattan il mument per las franschisas. Berset vul far main attractiv las autas franschisas, quai cun sbassar ils rabats maximals. Las cumissiuns per la sanadad sa dostan però encunter quai.

