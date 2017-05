IL WWF duai avair in pled en chaussa sche quai va per pesticids

La Confederaziun sto laschar sa participar al discurs il WWF quai sch'i va per examinar pesticids, quai ha il Tribunal administrativ federal decis.

L'Uffizi federal per l'agricultura na dastgi betg refusar a l'organisaziun per la protecziun da l'ambient il dretg da recurs da l'organisaziun, scriva il Tribunal administrativ federal.

Quatter pesticids dispitaivels

Concret va quai per las examinaziuns da plirs pesticids cun quatter differentas influenzas. Suenter ina publicaziun dal Uffizi federal d'agricultura il 2015 era quai vegnì conuschent al WWF che l'uffizi saja vida examinar la lubientscha per plirs pesticids. Alura ha lez dumandà da pudair collavurar. L'uffizi aveva dentant sulet lubì la collavuraziun tar in sulet pesticid e refusà la dumonda dal WWF. Il Tribunal administrativ federal ha uss decis en favur dal WWF.

RR novitads 14:00