Concret han ils 300 pli ritgs Svizzers augmentà lur possess per 5 milliardas sin tut en tut 707 milliardas francs. Nov tranter ils 5 pli ritgs Svizzers tutga er la famiglia Blocher.

Malgrà la pandemia da corona è la facultad da las 300 pli ritgas persunas en Svizra puspè creschida quest onn. Quai rapporta il magazin d’economia Bilanz. A la testa saja – gia sco ils ultims onns – la famiglia dal fundatur dad IKEA Ingvar Kamprad.

Concret hajan ils pli bainstants da la Svizra augmentà lur possess per 5 milliardas sin 707 milliardas francs. Sche quels daners vegnissan repartids sin l’entira populaziun svizra, survegniss mintgin 82’500 francs, scriva il magazin Bilanz. Il plus da 0,7% saja dentant cumpareglià cun ils onns avant plitost modest. Durant ils 10 onns avant saja la facultad dals 300 pli ritgs creschida en media mintgamai per 26 milliardas francs ubain 5,8%.

Famiglia Blocher sin plaz 5

Nov tranter las top tschintg sa chatta er la famiglia Blocher. Ses possess è tenor il magazin Bilanz creschì aifer in onn per 4 milliardas francs – quai surtut pervi da l'augment da la valur da las aczias da la Ems-Chemie. Cun ina facultad da 15 fin 16 milliardas sa chatta la famiglia Blocher uschia sin plaz 5 dals 300 pli ritgs Svizzers.