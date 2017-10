Ils 70 francs èn punct central per naufragi da refurma da rentas

Diversas gruppaziuns, sco «giuvens», «pensiunads» e «dunnas» han vesì la refurma sco malgista. La vegliadetgna da rentas da las dunnas sco era ina renta sin cust dals giuvens han ins betg vulì. Il motiv ch'è vegnì numnà il pli savens sco punct il pli impurtant per dir na èn stads ils 70 francs.





Il motiv il pli central per ils adversaris da la refurma da rentas è stà ils 70 francs che fissan vegnids repartids dapli a pensiunads novs. Las pli bleras persunas (39% dals adversaris) han numnà quai sco punct il pli impurtant u segund impurtant. Per ils aderents è quai punct stà in dals motivs numnà il pli pauc per dir gea. Be radund 5% han numnà quai motiv.

Malgrà ch'i sa tractia qua d'in punct central per il naufragi da l'iniziativa, na possian ins betg dir che la refurma fiss reussida senza quest punct. In dals pli impurtants motivs per ils aderents da la refurma saja numnadamain stà ch'els hajan vesì la refurma sco cumpromiss equilibrà. Senza ils 70 francs avess ins pia en auters lieus puspè pers aderents. Quai mussia er quant greva che la sfida saja da chattar ina refurma per la prevenziun da la vegliadetgna.

Dunnas han votà in zic dapli na ch'ils umens

Las aderentas da la refurma han vesì pli critic ch'ils umens ils puncts dal cumpromiss equilibrà pervi da la vegliadetgna da rentas da las dunnas. Tar las adversarias han 35% ditg na a l'iniziativa pervi da la vegliadetgna da rentas che fiss vegnida auzada (be 9% dals umens). Ma er tar las dunnas è il punct dals 70 francs stà in fitg impurtant crap da stgarpitsch per la refurma.

Giuven e vegl votà per auters motivs

Era qua sa mussian las grondas differenzas dals motivs per dir gea u na a la refurma. Sin la vart dals aderents da la refurma sa mussa tar fitg blers giuvens l'urgenza ch'i dovria ina refurma da rentas sco motiv principal. Fertant ch'ils pli vegls hajan valità pli ferm il cumpromiss equilibrà sco motiv principal.

Tar ils adversaris sa mussan las differenzas anc pli cler. Sur tut persunas che sa chattan gia en pensiun èn sa disturbads fermamain dals 70 francs ch'ils auters avessan survegnì dapli. Ils giuvens han sur tut ditg na perquai ch'els han prendì vair che la refurma fiss ida sin lur custs. Il motiv da la vegliadetgna da renta auzada tar las dunnas è stà in motiv sur tut tar persunas en vegliadetgna media.

Foss da rösti er tar motivs

Tar ils aderents da la refurma sa mussa be in punct sco fitg spezial. Per ils svizzers da lieunga taliana è il cumpromiss equilibrà stà accentuà marcantamain pli ferm che tar las autras regiuns linguisticas.

Sursiglir cuntegn supplementar Enquista da Sotomo Institut Sotomo sin incumbensa da la SRG SSR via internet tranter ils 28.09 ed ils 02.10. tar 14'063 persunas. Il spazi da sbagl è 2,2%.

Ils adversaris da la Svizra tudestgs han motivà il pli fitg da dir na ils 70 francs. Per ils svizzers da lieunga franzosa è dentant la vegliadetgna da renta da las dunnas stà punct il pli ferm per dir na. Tar la Svizra talians èn omadus puncts vegnids valitads bunamain tuttina ferm.

