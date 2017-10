Ils «auters» en Svizra – tenuta ambivalenta da la populaziun

1 da 3 svizzers sa senta disturbà da persunas che vegnan percepidas sco «autras» – per 2 da 3 è il rassissem in problem serius da la societad. Quai resorta dad ina retschertga che l'Uffizi federal per statistica ha fatg il 2016 davart la convivenza en Svizra.

Passa mintga terza persuna ch’abita en Svizra (36%) sa senta disturbada da persunas ch’ella resenta sco differentas.

«Autras» pervi da la religiun u colur da la pel

Sco differentas vegnian resentidas en prima lingia persunas muslimas (17%), ebraicas (12%) o nairas (4%). Quai mussa l’emprim rapport tar la convivenza en Svizra. El è vegnì fatg da l’Uffizi federal per statistica ed è vegnì publitgà il mardi.

A medem temp pretaisas per dapli dretgs per esters

A medem temp pretendia la populaziun svizra dapli dretgs per esters: Uschia sa mussian per exempel 60% da las persunas dumandadas per reunir famiglias e 56% han ditg dad esser per ina natiralisaziun automatica da la segunda generaziun.

65% na pensan betg, ch’ils esters creeschian in clima da malsegirtad sin via e 68% na sajan betg da l’avis, ch’ils esters sajan responsabels per dapli dischoccupaziun.

En pli vesan 66% dals dumandads il rassissem sco problem serius da la societad.

