Il schlantsch che regia en l’economia svizra, procura tar ils experts da conjunctura per lev dapli optimissem ch’anc l’atun passà. Els spetgan in augment dal product naziunal brut (BIP) da 2,0% per il 2018.

Quai ha communitgà il post per la perscrutaziun da la conjunctura KOF, sin basa da respostas d’experts da conjunctura. Il davos quartal 2017 avevan quels anc preditg in augment dad 1,9%. Per l’onn 2019 quintan ils 16 experts ch’il BIP creschia per 1,7%.

Uschia èn ils experts dumandads dal KOF in zic main optimists ch’il Secretariat da stadi per l’economia Seco. Quels partan d’ina creschientscha da 2,4%. Il motiv saja in augment da las dumondas suenter rauba svizra, sco era il franc svizzer che n’è betg pli uschè ferm en cumparegliaziun cun las ulteriuras valutas d’impurtanza. Uschia vegnia la rauba d’export pli cumpetitiva, scriva il Seco.

Per l’onn 2019 quinta il Secretariat da stadi per l’economia cun in creschament da l’economia en Svizra da 2%.

