Ils pretschs en Svizra èn creschids levamain

En Svizra èn ils pretschs da consuments creschids l'onn passà en media per 0,5%. La chareschia è dapi ditg puspè ina giada positiva.

Sco l'uffizi federal da statistica ha communitgà saja l'augment surtut d'attribuir als pretschs per abitaziuns che sajan creschids ed als pretschs pli auts per products d'ieli. Ils pretschs per products indigens èn creschids en media per 0,3%, quels dals imports percunter per 1,2%.

Chareschia en il minus ils ultims onns

En ils onns 2015 e 2016 era la chareschia ida enavos. Il 2016 aveva ella anc muntà ad in minus da 0,4% ed il 2015 ad in minus da 1,1%. Quai è stà in dals motivs per la politica monetara da la banca naziunala fitg lucca. Il december dal 2017 èn ils pretschs da consum restads stabils. Cumpareglià cun il november è la chareschia restada invariabla (+0,8%).

