Or da Telesguard dals 24.01.2018.

Dus dis èra St. Antönien isolà. La blera naiv ed il fitg grond privel da lavinas ha sfurzà ils responsabels da serrar la via principala. Er la colliaziun tar las francziuns da St. Antönien era per part interruta pervia dal privel da lavinas.

La situaziun è sa calmada e plaun plaunet turna puspè la normalitad en il vitg. Il privel è i enavos, las vias vegnan puspè rumidas. Quai che resta però è la blera naiv. Diversas lavinas èn gia vegnidas giu. Enfin uss senza donns vi da chasas ni clavads. Ils rempars da lavina che protegian il vitg dapli ils onns 70 èn però fullanads. Quai pudess avair consequenzas.

Sch'i dat anc ina giada tanta naiv, sai esser che lavinas vegnan sur ils rempars ora. Lura stuain nus cumenzar ad evacuar il vitg.

Speranza sin il clima

Grazia las temperaturas plitost autas dals proxims dis lieu la naiv. Uschè datti puspè spazi en ils rempars. L’enviern dura però anc ditg. Dapi l'october è totalmain crudà in meter naiv a St. Antönien.

Schi la situaziun dals ultims dis sa repeta pudessi vegnir critic: La naiv savess lura surpassar las autezzas d’ils repars da lavina, e vegnir giu cun lavinas. Per evitar privel stuess ins lura evacuar il vitg.

Evacuaziun: problematica per purs

Problematic è quai dentant per ils bains purils. Ins na sa betg evacuar tut ils animals uschia che almain ina persuna per puraria sto restar là malgrà il grond privel. Ils da St. Antönien èn dentant preparads: Stallas e chasas en ils lieus critics èn fabritgadas fitg robust ni era spezial en per la costa, uschè ch'ina lavina ruschna sur la chasa ora enstagl da strair ella cun ella.

St. Antönien e las lavinas. Insatge che tucca ensemen gia dapli tschientaners.

