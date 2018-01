Ils trens da la SBB daventan pli fraids

La SBB vul spargnar energia e reducescha perquai la temperatura en intgins trens regiunals da Turitg da 22 sin 20 grads.

Il test cumenza il mardi e dura fin ils 4 da favrer, uschia communitgeschan las Viafiers federalas. Ils chars pertutgads vegnian segnads cun flyers. Actualmain èn ils chars stgaudads sin 22 grads – 2 grads dapli che quai che l'organisaziun Energia Svizra cusseglia per abitaziuns. Per eruir sch’ils passagiers viagian eracun temperaturas in zic pli bassas confortablamain, interroghescha la SBB ils passagiers en ils vaguns pli chauds e quels pli fraids.

Grond potenzial da spargnar

Il potenzial da spargnar energia saja grond, scrivan las Viafiers federalas. Sche la temperatura vegniss adattada en tut ils trens regiunals da Turitg, fiss quai pussaivel da spargnar 3700 uras gigawatt. Quai correspundia al consum annual dad ina vischnanca da 2000 abitants.

