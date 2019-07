En Svizra hai avunda abitaziuns per fittar. Locataris cun budget plitost bass han però anc adina difficultads da chattar in'abitaziun adattada sin il martgà d'abitaziuns svizzer. I dat però speranza che la situaziun sin il martgà sa mida a favur da quels locataris. Uschia èn er l'onn passà vegnidas construidas bleras abitaziuns per fittar. Quai mussa in rapport da l’Uffizi federal d’abitaziuns.

Per persunas che vulan cumprar in'abitaziun vegnan ils obstachels adina pli gronds. La purschida sin il martgà è numnadamain pli pitschna che la dumonda e perquai creschan er ils pretschs. Tranter auter è la dumonda auta pervi dals tschains che restan bass.

RR novitads 12:00