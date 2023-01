Il Swiss Real Estate Offer Index scriva ch'ils tschains chasa èn creschids il december en media per 1,1%. Sur l'entir onn summescha l'augment dals tschains chasa uschia a 4,3%. Quai mussa in studi da l'interpresa da cussegliaziun per immobiglias Lazi e da la SMG Swiss Marketplace Group (er Immoscout). Fitg ferm èn ils tschains creschids il 2022 en la regiun Turitg, numnadamain per 6,1%. En la regiun enturn il Lai da Genevra è l'augment tar 3,8%. La Svizra dal nordvest ha il pli bass augment, cun 2,3%. Il Tessin percunter ha nudà in augment dad 8,4% e cun quai cun distanza il pli grond augment.

Pretschs per cumprar chasa er s'augmentads

Er ils pretschs per l'atgna chasa èn ids ensi. Ils pretschs per chasas d'ina famiglia èn raivids il december anc ina giada per 1,4% plinensi. Sur l'entir onn munta quai in augment da 4,7%, abitaziuns da proprietad custan en media 6,2% dapli.

Uschia resta il martgà ina sfida per quels che siemian da l'atgna chasa u abitaziun e per blers è quest siemi er glischnà lunsch davent. Sche interessents ed interessentas sajan dentant er pronts da purtar custs adina pli auts, vegnia anc a sa mussar, vegn Martin Waeber, Il directur da Real Estate SMG cità.

Or da l'archiv:

Er en l’Engiadina Bassa patescha la populaziun da mancanza d’abitaziuns pajablas. Da l'autra vart datti adina dapli segundas abitaziuns. Quai fa surstar, perquai che l’iniziativa dal 2012 vuleva bain limitar abitaziuns da vacanzas sin 20%. Tge è capità? Las respostas en il Cuntrasts qua sut.