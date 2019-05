Mesemna han ils delegads approvà il «Code of Conduct» – quai è in pass concret sin la via per ina concurrenza gista e libra en la branscha. Discussiuns a sesidas davart pretschs u er la repartiziun da clients, strategias u cunvegnas da betg furnir ad insatgi vegnan sentenziadas cleramain.

Mesiras sin trais stgalims

Il «Code of Conduct» reguleschia cleramain il cumportament correct entaifer la responsabladad da la societad, per exempel a sedutas ed inscunters e definescha tgi ch'è responsabel per sancziuns. Sin in segund stgalim vegn mess a disposiziun infurmaziuns, fegls pro memoria e tools d'agid che duain gidar da resguardar las regulaziuns en l'entira branscha da construcziun. D'er duvrar quests meds saja en la responsabladad dals impressaris sezs e cun quai sin il terz stgalim.

