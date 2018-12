Mintga quart Svizzer è in burgais dubel, quai mussa in studi da la cumissiun federala per migraziun.

In da quatter Svizzers ha in segund pass

I possia er esser in dischavantatg d’avair duas naziunalitads: Uschia per exempel, sche omadus pajais incasseschan taglia u sche omadus pajais obligheschan a far servetsch militar. Ils avantatgs per persunas ch’èn burgaisas dublas domineschian però. Uschia bilantscheschan ils auturs dal studi.

In motiv ch'i dat adina dapli burgais dubels saja era il fatg che la Svizra na vul betg laschar rumper giu il contact cun ils emigrants svizzers. E dapi il 1992 pon persunas che survegnan il pass svizzer er salvar lur pass oriund.

