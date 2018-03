L'iniziativa No Billag saja stada memia radicala e perquai saja il cler NA dal suveran svizzer in impurtant signal. En quest punct èn ils commentaders da las gasettas d'accord. Tuts pretendan dentant era che la SRG SSR realiseschia refurmas per l'avegnir.

Las refurmas annunziadas ier da la SRG SSR giajan en la dretga direcziun, uschia il tenor en las gasettas.

«E tuttina ina carta melna per la SRG SSR»

Dad in «di allegraivel per il Grischun e la Svizra rumantscha» scriva La Quotidiana. L'iniziativa No Billag avess gì in effect desastrus per las regiuns muntagnardas e las minoritads linguisticas. Tuttina: La SRG SSR stoppia sa focussar sin sia incarica primara d'infurmaziun.

«Ein gut investierter Franken»

Il suveran svizzer haja votà cun saun giudizi, scriva la Südostschweiz. Per l'avegnir na dovria betg be refurmas, mabain era infurmaziuns co che las medias lavurian.

«Die Zeit der generalversorgenden Gemischtwarenhändler, die sich aus Gebühren finanzieren geht zu Ende»

La SRG SSR duai sa concentrar sin transmetter infurmaziuns relevantas ord infurmaziun, politica e cultura – commentescha la NZZ. Las refurmas annunziadas dumengia sajan anc memia pauc precisas.

«Et maintenant au travail»

Il cler NA a No Billag na duai betg zuppentar che blers na sajan betg propi cuntents cun il servic public actual, manegia «Le Matin».

«Ina schuppa tievia»

La discussiun davart l’iniziativa «No Billag» ed era la decisiun dal suveran svizzer è vegni persequità sur ils cunfins svizzers ora. Era en l’exteriur datti opposiziun cunter las taxas da recepziun. Per Thomas Bellut, l’intendant dal ZDF han ils Svizzers plazzà ina noda positiva, in signal che fetschia curaschi.

Las emoziuns èn sa stgaudadas avant la votaziun, il resultat è dentant cler. Ina schuppa tievia numna la Kleinezeitung l’iniziativa «No Billag». Gernot Blümel, il minister da medias austriac spera, che la debatta en Svizra dettia in impuls en l’Austria per ina discussiun vaira ed objectiva davart la politica da medias en sia patria.

RR actualitad 06.00