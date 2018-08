Röbi Rapp saja mort la dumengia saira suenter lunga malsogna en la vegliadetgna da 88 onns, quai communitgescha Contrastfilm. La societad da producziun da film ha fatg avant quatter onns il film «Der Kreis».

Il film da Stefan Haupt mussa l'istorgia da vita ed amur da Röbi Rapp e ses partenari Ernst Ostertag. Il film ha tranter auter survegnì quatter premis da film svizzers, ed è stà in candidat per ina nominaziun per in Oscar.

Röbi Rapp ed Ernst Ostertag èn s'engaschads per l'egualitad d'omosexuals en ils onns 50 e 60. Lur activitads entaifer l'organisaziun clandestina «Der Kreis» hajan mess bler en moviment en l'entira Europa, scriva la firma da producziun da films Contrastfilm.

RR actualitad 15:00