Circa 30 onns ha l’entir project cuzzà. Tras 150 kilometers crappa èsi vegnì furà. Ussa il 2020 èn las davosas lavurs terminadas. In project ch’ha duvrà perseveranza da tut ils involvids.

In project per l'eternitad

3 tunnels lungs (Lötschberg, Gottard, Ceneri) che han tuts l'infrastructura necessaria per che trens pon girar cun auta sveltezza dal nord en il sid e cuntrari. Quai è stà la sfida avant 30 onns ch’ha procurà per gronds dubis. Uss è la tema da trair si in tal project da 150 kilometers tempi passati. Quai n’è dentant betg adina stà uschia.

Dapli custs che pensà

Il 1992 è il project vegnì avant il pievel svizzer. Cun 64% è quel vegnì approvà. Da lezzas uras è in credit da circa 8 milliardas francs stà en discussiun.

Legenda: L'anteriur cusseglier federal, Adolf Ogi, è sa mess en fermamain per la NEAT. Qua il 1990 – dus onns avant la votaziun federala decisiva. Keystone.

Dentant spert han ins lura stuì constatar ch’il project custa in toc dapli. Il 1998 ha il pievel anc ina giada stuì approvar in credit per la finanziaziun dal trafic public. Da la summa totala da radund 30 milliardas francs èn bun 13 milliardas ids al project NEAT. Uschia han las lavurs vid il Lötschberg e Gottard pudì cumenzar il 1999.

I va vinavant

I dura circa 10 onns fin tar la perforaziun finala, uschia che las vischnancas Erstfeld e Bodio èn colliadas.

Legenda: La maschina da perfurar «Sissi» collia il 2010 las vischnancas Erstfeld e Bodio in cun l'auter. Keystone.

Silsuenter vegn mess il focus sin las lavurs dal davos toc da la NEAT ch’ha entschet il 2006 – il tunnel tras il Ceneri. E là datti medemamain problems da daners. Enstagl 1,2 milliardas custa quel la fin finala circa 2,2 milliardas francs. Il 2016 vegn la perforaziun finala fatga ed il tunnel inaugurà.

Legenda: La perfurada finala tras il Monte Ceneri. Keystone.

Tar l’inauguraziun discurra il schef da «Alptransit Gotthard», Renzo Simoni, d’in di epocal. Ils suandants 4 onns vegn l'infrastructura installada ed er ils binaris plazzads. Uschia ch’ils binaris pon vegnir dads liber als trens.

