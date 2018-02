In quart dals Svizzers è permanent online

In quart da la populaziun svizra è permanent online.

Facebook, Whatsapp, Twitter – i dat blers motivs per adina esser online. La retschertga represchentativa da Comparis mussa: Mintga terz Svizzer vuless bain gugent tschentar giu pli savens il telefonin per esser in mument offline – ma i na gartegia betg.

Il fenomen da consumar permanentamain e d'esser permanentamain online è dentant betg mo derasà tar ils giuvens – el sa tira tras tut las generaziuns e tut las regiuns linguisticas svizras.

Squitsch s'augmenta – Ins na vul manchentar nagut

Jean Claude Frick, expert da digitalisaziun da Comparis, punctuescha ch'il squitsch d'adina esser online saja s'augmentà ils ultims onns. Ins na veglia betg manchentar insatg: saja quai ils resultats da sport, e-mails u il nov che vegn tramess via social media.

In emprim pass per cuntanscher dapli libertad ed esser pli pauc online saja da deactivar la funcziun «breaking news», scriva l'expert.

