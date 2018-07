Svizra - In Svizzer è mort tar in'attatga en Tadschikistan

En tut èn quatter persunas mortas tar in'attatga sin ina gruppa da velocipedists, era dus Americans ed in Neerlandais. En la gruppa attatgada eran set persunas. Las autoritads han confermà ch'i saja stà in'attatga e betg in accident. In culpabel probabel è vegnì arrestà, dus ulteriurs èn morts.