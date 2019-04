En las Alps europeicas datti pel mument anc var 100 milliuns kilometers cubic glatsch. Sche las emissiuns da gas cuntinueschan sco fin uss, quintan ils scienziads da l'ETH e dal institut da perscrutaziun WSL, che la mesadad da dal glatsch è fin l'onn 2050 davent.

Glatschers lieuan adina pli spert

Ils glatschers perdan tenor il stan actual var 335 milliardas tonnas glatsch mintg'onn. Quai èn dapli che trais giadas dapli glatsch, che quai ch'exista sin ils glatschers da las Alps. Surtut ils davos 30 onns saja luà adina dapli glatsch. Quai tenor in rapport da scienzads da l'universitad da Turitg.

Mintg'onn crescha il livel da la mar per in millimeter – grazia als glatschers. Tenor la publicaziun da l'universitad da Turitg fan ils glatschers or 25-30% da l'auzament dal livel dal mar. Ils vadretgs en las Alps na fan dentant betg or bler, cun quai ch'els n'èn betg uschè gronds.

Dapi l'onn 1961 han ils glatschers sin l'entir mund pers sur 9'000 milliardas tonnas glatsch. Il glatsch luà ha fin uss laschà crescher il livel da la mar per var 2,7 centimeters.

