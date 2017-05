La Svizra ha in ulteriur milliunari da lotto. Ina persuna ha cruschà en las 6 dretgas cifras.

La Svizra ha in ulteriur milliunari da lotto. Ina persuna ha cruschà en las 6 dretgas cifras e tratg questa saira in milliun francs en il lotto, quai communitgescha Swisslotto. Per rumper il jackpot avessi anc duvrà la dretga cifra da fortuna - il numer 1. Questa fortuna n'ha nagin gì questa saira.

Sonda proxima passa 30 milliuns francs en il jackpot

Uschia ch'i vegn giugà sonda proxima per in jackpot total da 31,7 milliuns francs. La summa da record en il jackpot era stà il december passa cun 70 milliuns francs.