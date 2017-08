In zic dapli dumondas d'asil il fanadur

Cumpareglià cun il fanadur da l'onn passà è il dumber da dumondas d'asil però sa reducì per in terz.

Il fanadur ha la Svizra survegnì en total 1700 dumondas d'asil, quai èn 60 dapli ch'il zercladur. Cumpareglià cun il fanadur da l'onn passà è il dumber sa reducì per bunamain in terz, quai communitgescha il Secretariat da stadi per la migraziun.

Las pli bleras dumondas d'asil derivan da persunas da l'Eritrea, da la Siria e da l'Afganistan. Il Secretariat da stadi per la migraziun ha liquidà il fanadur bunamain 2'200 dumondas d'asil en l'emprima instanza. Passa 500 persunas han survegnì asil, passa 700 èn admessas provisoricamain.

