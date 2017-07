In zic tradiziun ed in zic innovaziun per il 70. Locarno Festival

Cuntinuitad ed innovaziun duess il 70avel festival da film da Locarno represchentar. Dad ina vart duai il festival esser tradiziunal, in festival che ha survivì differents temps e da l’autra vart il festival ch'è onn per onn adina puspè s'inventà da nov.

Da metter ils films che vegnan mussads sut in motto saja enorm grev di il directur artistic Carlo Chatrion. Il festival saja creschì ed ils films sajan vegnids adina pli vasts. Sch’el duai però far urden cun tut ils films, sche lura faschess el quai cun metter els sin ina paletta da colur: cotschen per la passiun, nair per la tema e mellen per la surpraisa. Ma insumma duai mintgin chattar la gista colur per sasez di il directur artistic vinavant.

« Siemis, emoziuns, fantasia – vairamain è il program da films ina gronda festa ed ina gronda sfida che fa dentant plaschair. » Carlo Chatrian

directur artistic dal Locarno Festival

Il festival saja sa sviluppà sur ils 70 onns sco in crescendo di il president Marco Solari. Quai era sch'i haja tranteren dà ina crisa ni l’autra. Oz saja il festival sin il pli aut punct dal crescendo. Perfin sin la bancnota da 20 è il festival preschent. E per il giubileum da 70 onns ha la posta fat in'atgna marca per il festival da film.

Ils aspectaturs da damaun – la sfida

Mal il venter fa a Marco Solari però la giuventetgna. El vul era far in festival per la nova generaziun. Dentant co è anc avert. La nova generaziun vul dapli.

« Oz sto esser in festival dapli che mo ina sutga ed ina taila – la generaziun giuvna vul simplamain dapli. Quai stuain nus respectar ed empruvar da porscher. » Marco Solari

president dal Locarno Festival

Per els n'è il kino sco tal nagina sensaziun pli, sco quai ch'i era per la generaziun pli veglia. Per chattar ora tge ch'interessa als giuvens è il festival vi dal metter ensemen ina gruppa da giuvens tranter 16 e 22 onns. Quels duain crititgar il festival ed uschia gidar a sviluppar el.

Per Marco Solari èsi cler ch’ins na po betg simplamain sa pussar sin il success. El saja in pau in pessimist di el. El fa in congual cun la figura Candide da Voltair. Quella cridava adina cura ch'i era bell’aura e rieva cura ch'i era trid. Perquai che sch'i saja trid, sche lura sappian ins ch'i possia mo vegnir meglier e sch'i saja bel, sche lura possia quai svelt midar sin trid. Dentant uss s’allegria era el per il giubileum!

RR actualitad 17:00