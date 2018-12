Dapi il 2011 è la quota da persunas che retschaivan agid social creschida constantamain. Tar ils minorens è la quota creschida da 4,9% sin 5,3%, tar persunas da l'extreriur da 6% sin 6,3%. Er persunas ch'èn sa divorziadas èn cun 5,6% sur la media svizra da 3,3%.

Augment tar seniors è marcant

Persunas tranter 50 fin 64 onns èn il mument anc sut la media svizra. Quai pudess dentant bainbaud sa midar. Tar els è la quota creschida da moda relativamain drastica da 2,5% sin 3,2%. Quai correspunda ad in augment dad in quart. L'augment sa resulta da persunas che retiran l'agid social sur in lung temp. Il 2011 era la media tar 41 mais, il 2017 tar 54 mais, pia prest in terz pli ditg.

Il motiv è la difficultad d'integrar puspè persunas pli veglias en il martgà da lavur. Tenor l'Uffizi federal da statistica fissan dentant ils seniors savens qualifitgads meglier ch'ils pertutgads pli giuvens. 57% da quels che stattan avant la pensiun han in emprendissadi terminà u in diplom d'ina scol'auta. Tar persunas da 18 fin 35 onns èn quai be 42% e tar quellas tranter 36 e 49 onns 54%.

