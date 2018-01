Il trend è enconuschent: Las gasettas ston magunar pli paucas entradas da reclama, las gasettas vegnan fusiunadas e la SRG SSR è sut squitsch cun l'iniziativa No Billag che va en votaziun ils 4 da mars.

«Ina tendenza alarmanta»

Senza l'agentura da novitads restassan bleras paginas da las gasettas vidas, declera Vinzenz Wyss, professer per schurnalissem a la scol'auta ZHAW a Winterthur. La SDA porschia numnadamain in service da basa cun texts da novitads ed actualitads – betg mo per las gasettas, mabain era per radios, televisiuns e portals d'internet. Cunquai che quasi tut las redacziuns sajan dependentas da questa purschida, fissi ina reducziun alarmanta.

Il problem na saja dentant betg la crisa enturn la SDA, mabain insumma la situaziun da las medias en Svizra. Il squitsch saja creschì massivamain perquai ch'i dettia adina pli paucas entradas da reclama e perquai che Svizras e Svizzers consumeschian ozendi auter las medias.

Vinzenz Wyss spera ch'i dettia en l'avegnir ina midada en la societad e che consumentas e consuments sajan puspè pli conscients che na tut possia esser gratuit, mabain ch'i custia da producir gasettas, far novitads al radio u emissiuns da televisiun.

