Adrian Camartin: Gie, quai è uschia. Il Cussegl naziunal ed il Cussegl dals chantuns ston vegnir perina davart il preventiv, il budget da la Confederaziun per l'auter onn. I va per 74 milliardas francs. Sut il stritg duai dar in plus da passa 1 milliarda. La dumonda è qua nua ch'i duai anc vegnir spargnà dapli.

Per daners vai era anc pli tard en il Cussegl dals chantuns. Quel ha da decider davart diversas adattaziuns vid la gulivaziun da finanzas tranter ils chantuns e la Confederaziun. Igl è ina proposta da cumpromiss che duai distgargiar ils chantuns donaturs.

Ultra da quai vai lura er anc per la segunda milliarda da coesiun per l'UE. La dumonda sche la franschisa minimala per la segirada da malsauns duai vegnir auzada dad oz 300 francs sin 500 francs.

Sper ils daners datti dentant segir er anc auters temas che vegnan a dar da discutar?

La sessiun d’enviern è pulit pulpida. Temas actuals èn per exempel il pact da migraziun dal l’ONU e la dumonda sch'il parlament ni a la fin las votantas ed ils votants duain avair il davos pled en chaussa. La medema dumonda sa tschenta era tar la cumpra da novs aviuns da cumbat. Ed era tar l'export d'armas vai per la dumonda tgi che duai decider, sco ussa il cussegl federal ni da nov il parlament.

Per debattas engaschadas vegn segir er il grond pachet da la revisiun da la lescha da CO2 a procurar. Quella duai esser la segunda part da la strategia d'energia 2050.

Auter che en l'emprim pachet, nua ch'i gieva per las mesiras da promoziun e subvenziuns per l'energia regenerabla, vai ussa per las mesiras per reducir il sbuf da CO2. Il Cussegl federal vul cuntanscher quai tranter auter cun mesiras pli stretgas per ils autos ed edifizis. Ultra da quai duai la taxa da CO2 sin carburant ed ieli da stgaudar vegnir augmentada. Gliez avess natiralmain era consequenzas per il pretsch da benzin, diesel ed ieli da stgaudar. Quels vegnissan in tic pli chars.

Quai è segir er in tema che fatschenta il Grischun. Datti insumma anc auters temas ch'han in connex spezial cun noss chantun?

Segir e franc la fatschenta che vul ch'ils chantuns pon decider sez co els vulan organisar las elecziuns. Qua datti gie schon dapi onns dispitas – er en il Grischun, pervia da la grondezza dals cirquits d'elecziun. I va per l'egualitad da las vuschs, vul dir che mintga vusch ha tuttina gronda paisa. Quai pretenda numnadamain la Constituziun federala. Tar las elecziuns dal Cussegl grond en il Grischun n'è quai betg exnum dà, i ha era schon dà emprovas da midar quai, per exempel cul «Model Grischun». Sch'il Cussegl naziunal suonda al Cussegl dals chantuns fissan quellas discussiuns pli u main giu da maisa.

E sche nus essan gist tar il tema elecziuns: Era segir in tic en fevra d'elecziuns è oz il cusseglier naziunal grischun Heinz Brand da la PPS. Oz vegn el numnadamain, sche tut va sco previs, elegì sco segund vicepresident dal Cussegl naziunal. Quai vul dir ch'el pudess daventar en dus onns president da la chombra gronda e cun quai il pli aut svizzer. El fiss uschia il sisavel Grischun che dastgass surpigliar quest d’onur.

