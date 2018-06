PPS Svizra vul survegliar persunas assicuradas

Ils delegads da la Partida populara svizra han ditg «gea» a la nova lescha per survegliar persunas assicuradas. Quai han els decis unanimamain tar lur radunanza a Les Bugnenets en il chantun Neuschatel. I saja necessari da cumbatter il maldiever da las assicuranzas socialas a moda rigurusa. La nova lescha stgaffeschia la basa legala per quest cumbat. Quai ha ditg la cussegliera naziunala dal Vad Alice Glauser.

Questa lescha dat a las assicuranzas socialas dapli pussaivladads da survegliar retschaviders da rentas d'invaliditad, dischoccupads ed auters assicurads. Tranter auter pon ellas engaschar detectivs socials. Quai sch’i dat in suspect da maldiever. Privats avevan lantschà il referendum cunter questa nova lescha.

Il pled final en chaussa ha il suveran svizzer probablamain la fin da quest’onn a l’urna.

Era davart l’iniziativa per l’autodeterminaziun han ils delegads e las delegadas vuschà. Els han ditg «gea» a quella. Tenor il president da la partida Albert Rösti muntia in «gea» a questa iniziativa in «gea» a la democrazia directa. Tenor el na saja l’iniziativa betg in privel per ils dretgs umans. L’iniziativa pretenda ch’il dretg naziunal stettia sur il dretg internaziunal. Il parlament è cunter l’iniziativa.

Il suveran svizzer decida il november en chaussa.

PS Svizra sa prenda en mira la refurma da taglia

La PS vegnia a decider probablamain in settember dad in referendum cunter la refurma da taglia. Quai ha ditg il president da la partida Christian Levrat a la radunanza da delegads a Losanna. Tut tenor dettia ina consultaziun da la basa en chaussa, sche quai saja necessari u giavischà. Levrat ha fatg ina bilantscha positiva da la refurma da taglia.

Plinavant ha el crititgà il cusseglier federal Ignazio Cassis per sias remartgas davart la Palestina, las mesiras da sustegn ed er davart l’agenda 2030 da l’ONU per il svilup durabel. I na saja betg cler, sche questas remartgas sajan part d’ina strategia u betg.

PLD Svizra persvadida da libra circulaziun da persunas

Per suttastritgar, ch'ella è persvadida da la libra circulaziun da persunas sco mez per rinforzar l'economia han 223 delegadas e delegads da la PLD approvà ina resoluziun en chaussa. Ina persuna è stada cunter, quatter èn s'abstenidas.

Tuttas varts duain profitar da las relaziuns tranter la Svizra e ses stadis vischins. Quai ha ditg Petra Gössi, la presidenta da la Partida liberaldemocratica, davant ils delegads ad Airolo en il Tessin. Per pudair profitar saja necessari da far frunt a las sfidas futuras e d’esser pront da s’inventar adina puspè danovamain.

Il minister da l’exteriur, Ignazio Cassis, ha ditg ch’el speria che la cunvegna da basa cun l’Uniun europeica saja sut tetg fin l’october. Uschia veglia il Cussegl federal rinforzar la via bilaterala.

