L'onn 2019 è en plirs reguards in onn da record: producì dapli, cumprà dapli e pli gronda cumpart d'ovs biologics. Tut quai er cun pretschs dad ovs pli auts per ils producents.

Per l'emprima giada han las giaglinas en Svizra fatg passa ina milliarda ovs. La cumpart dad ovs biologics vid la producziun totala è sin 17,7%, in nov record. Radund 64% da l'entira producziun deriva da tschintg commerziants d'ovs naziunals. Ina fitg gronda part da la producziun va en il martgà da detagl svizzer.

Consum total da record

L'onn passà han ins maglià en total 1,58 milliardas ovs. Quai è in augment da 2,7% envers l'onn 2018. Sper ils ovs svizzers (ina milliarda) han ins importà 587 milliuns ovs da l'exteriur. La producziun svizra ha cuvert bun dus terzs da l'entir consum.

Consum per chau uschè aut sco ditg betg pli

Il 2019 ha mintga Svizra e mintga Svizzer mangià en media 184 ovs. Quai èn trais ovs dapli che l'onn avant e tants sco dapi il 2001 betg pli. En media mangia mintga Svizzer mintga di in mez ov. En la Germania è la media ad onn sin 235 ovs per chau ed en l'Austria 240 ovs per chau.

Da tut ils ovs producids en Svizra èn passa trais quarts (784 milliuns) vegnids vendids en il martgà da detagl. Da quai derivan 267 milliuns ovs da la tegnida al liber, 208 milliuns da la tegnida per terra e 126 milliuns ovs ord la tegnida biologica. 183 milliuns ovs èn vegnids importads per il martgà da detagl svizzer.

Augment dals pretschs da producziun

Ils pretschs da producziun èn s'augmentads l'onn passà en media per 0,8%. Per in ov da bio han ils producents survegnì 43,1 raps, per in ov da tegnida al liber 22,7 raps e per in ov ord tegnida per terra 21,6 raps. Il medem mument èn ils pretschs d'import per ovs sa reducids. Er ils consuments pon profitar, en spezial sch'els cumpran stgatla pli grondas. In ovs ord tegnida al liber custa en ina stgatla da 10 ovs 56,6 raps, en ina stgatla da quatter ovs 68,5 raps.