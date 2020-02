La svieuta saja s’augmentada per bunamain 11% sin bun 3,7 milliardas francs, cumpareglià cun l’onn passà. Sut il stritg resultia in gudogn da 154 milliuns francs, in plus da 35%. Quai ha communitgà il concern da tradiziun svizzer. Attribuì a la svieuta hajan las divisiuns Pumps Equipment, Rotating Equipment Services e Chemtech.

Grazia a quest resultat duaja la dividenda vegnir augmentada per 50 raps sin 4 francs per aczia. Er las prognosas per l'onn da fatschenta 2020 sajan positivas.

RTR novitads 08:00