Persunas ch'èn suspectadas d'avair s'infectà cun il coronavirus u ch'èn propi vegnidas testadas positiv sin il virus, ston restar diesch dis en isolaziun u quarantina. Quant ditg ch'il temp da quarantina u isolaziun cuzza è dentant betg en mintga pajas tuttina. En Germania vegn uss per exempel discutà da scursanir questa durada sin be tschintg dis – quai dentant be sut tschertas circumstanzas. Ed er ils directurs chantunals da sanadad sa fatschentan actualmain cun il tema.

La dumonda da la durada saja legitima. La discussiun en Germania da scursanir il temp da quarantina sin tschintg dis, na dastgia dentant betg metter sut squitsch la Svizra. Quai ha ditg Lukas Engelberger, il president da la Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da sanadad en la Tagesschau da SRF.

Per prender ina tala decisiun dovress ins dentant datas detagliadas. Quai che n'è actualmain anc betg il cas. Per pudair determinar, quant temp ch'ina quarantina sto almain durar, stuessan persunas vegnir testadas pliras giadas durant la quarantina. Tenor ils scienzads fissi uss il temp ideal per rimnar quellas datas, cunquai ch'in grond dumber da persunas sa chatta en quarantina.