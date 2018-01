Ils iniziants No Billag preschentan lur plan per privatisar la SRG SSR.

Sche l'iniziativa No Billag vegn acceptada ils 4 da mars, perda la SRG SSR trais quarts da sias entradas, cunquai che las taxas per radio e televisiun vegnissan abolidas. Quai concedan era ils iniziants. Els proponan dentant alternativas per la finanziaziun, tranter auter:

Abunaments

Pay-on-Demand

Sustegn privat

Sustegn dal stadi

Cunquai che nagina da questas alternativas possia remplazzar cumplainamain las entradas actualas cun taxas per radio e televisiun, stoppia la SRG SSR spargnar e tschertgar novas funtaunas per daners.

Televisiun: 1 problem - 4 variantas

Ils iniziants proponan d'emetter ils cuntegns da la SRG SSR via cabel - cun in'offerta da basa ch'ins po retrair cun abunaments sco per exempel sur la Swisscom, Sunrise u upc. Uschia duain ils consuments decider sch'els vulan far diever da la purschida da la SRG u betg.

Varianta 1: In pachet cun ils emetturs SRF1, RTS1 ed RSI1 che custass 168 francs l'onn.

Varianta 2: Il medem pachet sco tar varianta 1, dentant cun be la mesadad reclama en ils programs. Persuenter fiss quest pachet cun 216 francs l'onn pli char.

Varianta 3: L'emprim emettur (SRF1, RTS1, RSI1) fiss accessibels libramain, ils segunds emetturs (SRF2, RTS2, RSI2) custassan dentant. Per finanziar questa purschida dessi dapli reclama en il program. Ils iniziant tituleschan sez questa varianta 3 sco pauc realistica, quai che las entradas da reclama sa reduceschan actualmain.

Varianta 4: Ina maschaida da varianta 1 e 3: Emetturs d'infurmaziun duain esser accessibels libramain (SRFinfo, RTSinfo, RSIinfo). Dasperas duai dar in emettur da televisiun via cabel (SRF1, RTS1, RSI1) ed en Svizra tudestga anc in SRF2. En Svizra tudestga custass quest abunament 168 francs l'onn ed en las autras regiuns linguisticas 96 francs.

Actualmain munta la taxa per radio e televisiun a 450 francs l'onn ed a partir da l'onn proxim anc 365 francs ad onn. Da las total 1.37 milliardas francs entradas da taxas va la gronda part a la SRG SSR (1.24 milliardas francs) ed ina part a 21 radios locals e 13 televisiuns regiunalas (61 milliuns francs).

Radio: Da nov cun reclama

Tar il radio duain ils daners vegnir principalmain entras reclamas. Quai fiss in novum: Actualmain na datti nagins spots da reclama tar ils radios da la SRG SSR. Era per las purschidas online proponan ils iniziants da No Billag da tschertgar dapli e novas vias per la finanziaziun.

Sustegn da confederaziun e chantuns

Sper las entradas cun abunaments duai il maun public sustegnair la SRG SSR e quai malgrà ch'i stat scrit en il text d'iniziativa: "La confederaziun da subvenziunescha naginas staziuns da radio e televisiun".

Propostas dals iniziants per il sustegn statal:

scenari 1: 50 milliuns francs

scenari 2: 150 milliuns francs

scenari 3: 300 milliuns francs

Entradas tenor las propostas dals iniziants No Billag

Scenari 1

Scenari 2

Scenari 3

SRF (incl. tpc)

230 miu

280 miu

360 miu

RTS 149.5 miu

182 miu

234 miu

RSI 92 miu

112 miu

144 miu

RTR 11.5 miu

14 miu

18 miu

swissinfo 6 miu

7 miu

9 miu

Ulteriurs 86 miu

105 miu

135 miu

Total 575 miu

700 miu

900 miu



Totalmain fissan quai 45 enfin 65% pli paucas entradas. Actualmain ha la SRG SSR a disposiziun 1.24 milliardas francs ord las taxas da radio e televisiun.

Ils iniziants concedan che lur "plan B" na garanteschia betg in avegnir a lunga vista. La SRG SSR haja però bunas premissas per surviver: Ella saja la pli gronda interpresa da medias e disponia da schurnalists enconuschents ed grondius.

