L'iniziativa «Na a l'allevament intensiv en Svizra» vul limitar il dumber d'animals che dastga vegnir tegnids ensemen. Ella vul plinavant prescriver ch'ils animals pon passentar temp en il liber e ch'els vegnan mazzads a moda umana. Ils medems criteris duain era valair per animals e products d'animals importads. L'ordinaziun dal Cussegl federal duai s'orientar a las reglas da BioSuisse e per la realisaziun duain las puras ed ils purs avair temp 25 onns.

En il Cussegl naziunal ha l’iniziativa dentant grev. Sulettamain la partida verda sustegna cumplainamain l’iniziativa. La PS ed ils Verdliberals prefereschan las cuntrapropostas, tant quella dal Cussegl federal sco era la proposta d’elavurar en la cumissiun ina cuntraproposta a l’iniziativa. Lezzas vulan tar ils animals ed ils products d’animals betg ir uschè lunsch sco l’iniziativa.

Uniun purila avertescha da custs pli auts

Savair nagut da novas restricziuns e mesiras per il bainstar dals animals da niz en Svizra vul l’Uniun purila svizra e cun ella las autras partidas burgaisas. Tenor els ha la Svizra gia la lescha la pli severa per la protecziun dals animals. In Gea a l’iniziativa n’avess betg mo consequenzas per l’agricultura din els. Era il commerzi, la gastronomia ed era l’hotellaria sco era ils consuments stuessan quintar cun pretschs pli auts per ils products d’animals.

La debatta cuntinuescha mesemna. Sch’ils represchentants da l’agricultura e cun els las partidas burgaisas voteschan uschia sco quai ch’ils pledaders da las fracziuns han annunzià na vegn l’iniziativa cunter l’allevament da massa betg a chattar ina maioritad en la chombra gronda. Probabel la primavaira vegn lura il Cussegl dals chantuns a s’occupar da l’iniziativa.