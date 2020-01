En Svizra dettia avunda abitaziuns pajablas. L'iniziativa chaschunia be dapli birocrazia e dapli custs, sco era auters effects secundars gravants. Las partidas burgaisas cumbattan perquai l'iniziativa per «dapli abitaziuns pajablas» che vegn ils 9 da favrer davant il pievel.

Burgais èn cunter iniziativa per dapli abitaziuns pajablas

Avant las medias ha la presidenta da la PCD da la Turgovia Brigitte Häberli-Koller fatg attent, che la situaziun sin il martgà d'abitaziuns saja sa calmada ils davos onns. Avant tschintg onns era l'iniziativa vegnida lantschada. La quota d'abitaziuns vidas saja sa sbassada, ha Häberli-Koller ditg.

Plinavant averteschan ils burgais ch'ina quota per abitaziuns pajablas na possia betg vegnir repartida a moda gista sin regiuns e vischnancas, ella saja perfin contraproductiva. Per il maun public dessi uschia custs supplementars. Da profitar vegniss be ina pitschna minoritad, numnadamain ils abitants e las abitantas da las abitaziuns finanziadas dal stadi. Qua fetschia dapli senn da sustegnair questas famiglias direct empè cun talas abitaziuns.

