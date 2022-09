Per il Cussegl naziunal va l'iniziativa per la biodiversitad memia lunsch – el sustegna la cuntraproposta indirecta. Plinavant fa el atgnas propostas co proteger la biodiversitad.

Naginas finamiras da surfatscha

Per il mument èn 13,6% da la surfatscha da la Svizra sut protecziun. Il Cussegl federal leva metter sut protecziun in'ulteriura surfatscha da la grondezza dal chantun Lucerna tar quella ch'exista gia. Dad engrondir la surfatscha sin 17%, sco la cuntraproposta pretenda, refusa il Cussegl naziunal dentant. Enstagl da finamiras concretas da surfatscha vul la chombra gronda sa focussar sin la qualitad da questas surfatschas.

L'iniziativa pretenda da la Confederaziun da proteger la biodiversitad en Svizra. Tenor l'Uffizi dal ambient (BAFU) èn in terz da las spezias en Svizra periclitadas da l'extincziun. La lodola da prada, il salip da bancs da glera (Kiesbankgrashüpfer) ni la briza (Zittergras), tut questas sorts pudessi prest betg pli dar.

Cuntraproposta po entrar en vigur pli svelt

En la cuntraproposta survegnan chantuns e Confederaziun dapli spazi d'agir. Plinavant duai ella promover la protecziun da la biodiversitad en citads e stgaffir dapli surfatschas colliadas. I giaja per qualitad, betg quantitad, e da cuntanscher dapli biodiversitad dapertut.